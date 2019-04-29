Китай закроет погранпереходы на границе с Казахстаном на пять дней

Нур-Султан, , 09:09 — REGNUM Пограничные переходы между Китаем и Казахстаном будут закрыты с 1 по 5 мая 2019 года. Об этом сообщили в пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Отмечается, что пограничные переходы закрываются по инициативе Китая в связи с Праздником Весны и Труда в КНР. Казахстанско-китайскую границу можно будет пересечь только воздушным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министерство финансов Казахстана и главное таможенное управление Китая подписали протоколы о предварительном обмене информацией, методическом и информационном взаимодействии в области таможенной статистики и внешней торговли.

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