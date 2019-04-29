Названа сумма трат жителей России на ремонт машин

Москва, , 08:50 — REGNUM В 2018 году российские автолюбители потратили на автозапчасти и услуги по ремонту авто около 2 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства «Автостат».

Отмечается, что парк автомобилей в России в прошлом году составил 43,5 млн штук, при этом возраст 54% машин превышает 10 лет. В 2018 году на услуги автосервиса жители страны потратили 575 млрд рублей, а на автозапчасти — 1,39 трлн рублей.

В издании добавили, что на эти деньги можно было построить девять крымских мостов или провести еще три чемпионата мира по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году средняя стоимость подержанных машин отечественных марок в возрасте до 3 лет составила 505 тыс. рублей, а цена авто старше 15 лет в среднем — 61 тыс. рублей. При этом средняя стоимость подержанных иномарок в России почти в четыре раза больше, чем цена подержанных авто отечественного производства.

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