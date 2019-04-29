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За достройку долгостроев ульяновским инвесторам дадут землю под коммерцию

Экономика

Ранее участки в качестве компенсации предоставлялись только под жилищное строительство

Ульяновск, 29 апреля 2019, 08:18 — REGNUM  В Ульяновской области одобрили корректировку закон о мерах по завершению строительства проблемных объектов. Инвесторам, которые достроили долгострои, будут предоставлять в качестве компенсации участки не только под жилищную, но и коммерческую недвижимость. Соответствующий законопроект поддержан на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В настоящее время закон предусматривает выделение участков застройщикам в качестве компенсации затрат на завершение строительства. Первоначально участки выделялись только под жилищную застройку. Теперь власти расширяют перечень объектов. Если ранее предполагалось выделение таких участков на бесплатной основе под строительство жилья, то после внесения изменений участки могут предоставляться и под коммерческую застройку.

«Как показала практика, это востребованная мера среди инвесторов, которые получают земельный участок, равный по стоимости понесенным затратам. Мы расширяем перечень партнеров, с которыми можем работать: это привлечет не только компании, занимающиеся жилищной застройкой, но и девелоперов коммерческой недвижимости», — отмечает премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин.

Напомним, в прошлом году в регионе создали Фонд содействия дольщикам, который с июля сможет выступать главным распорядителем бюджетных средств и самостоятельно достраивать проблемные объекты.

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Долгострои
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