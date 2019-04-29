Компания Narae планирует построить завод в южнокорейском Чхунджу

Чхунджу, Южная Корея, , 08:20 — REGNUM Администрация города Чхунджу подписала инвестиционное соглашение с сельскохозяйственной компанией Narae на сумму 18 млрд вон (~$15,54 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сельскохозяйственная компания Narae, занимающаяся производством яиц и продуктов питания на основе яиц, инвестирует средства в строительство завода площадью 7 410 кв. метров в промышленном комплексе города Чхунджу «Chungju Megapolis».

Известно, что строительство будет завершено к 2020 году, а после введения в эксплуатацию на его территории будет работать до 61 человека.

«Мы не пожалеем сил и финансов, рабочей силы и многого другого, чтобы сельскохозяйственная компания Narae смогла обосноваться в Чхунджу и стать успешной компанией», — сообщил мэр города Чхунджу.