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Компания Narae планирует построить завод в южнокорейском Чхунджу

Экономика

Строительство будет завершено к 2020 году

Чхунджу, Южная Корея, 29 апреля 2019, 08:20 — REGNUM  Администрация города Чхунджу подписала инвестиционное соглашение с сельскохозяйственной компанией Narae на сумму 18 млрд вон (~$15,54 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сельскохозяйственная компания Narae, занимающаяся производством яиц и продуктов питания на основе яиц, инвестирует средства в строительство завода площадью 7 410 кв. метров в промышленном комплексе города Чхунджу «Chungju Megapolis».

Известно, что строительство будет завершено к 2020 году, а после введения в эксплуатацию на его территории будет работать до 61 человека.

«Мы не пожалеем сил и финансов, рабочей силы и многого другого, чтобы сельскохозяйственная компания Narae смогла обосноваться в Чхунджу и стать успешной компанией», — сообщил мэр города Чхунджу.

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Сельское хозяйство
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