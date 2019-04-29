Терминал по перевалке зерна построит китайская компания на Амуре

Хабаровск, , 08:17 — REGNUM Специализированный портовый комплекс по перевалке зерна построит китайская компания «Дуньцзин» на реке Амур. Проект будет реализован в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край), Благовещенске (Амурская область) и Нижнеленинском (ЕАО). Мощность терминала к 2024 году достигнет 20 млн тонн в год. Продукция, преимущественно силос и соя, будут экспортироваться в Японию, Китай и Южную Корею, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речной терминал по перевалке зерновых будет построен вместе с пунктом пропуска через границу, это включено в проект и очень важно. Проект включает растениеводство — инвестиции в этот сегмент составят 10 млрд рублей, развитие инфраструктуры — 15 млрд рублей. Китайский инвестор планирует построить речной перегрузочный терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края.

Компания «Дуньцзин» входит в число крупнейших частных сельскохозяйственных корпораций на Северо-Востоке Китая. Между китайским инвестором и Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на Дальнем Востоке уже подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проекта.

«Мы поддерживаем приход такого крупного игрока на Дальний Восток. Проект в Хабаровском крае будет идти поэтапно. Сейчас идут комплексные проектные изыскания. До сентября 2019 года будет построен склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тыс. кв. метров, построен пункт пропуска. Затем инвестор приступит к строительству двух причалов», — рассказал руководитель Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на Дальнем Востоке Леонид Петухов.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский инвестор построит в Хабаровске и морской агропорт на реке Амур. Погрузка будет осуществляться на Амуре, сельхозгрузы будут поставляться через Амур морем в страны АТР — Японию, Китай, Южную Корею. Впервые о строительстве такого порта в Хабаровске заговорили 105 лет назад.