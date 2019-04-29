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В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

Экономика

Такой шаг системы денежных переводов предприняли по требованию Банка России

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
Деньги

Москва, 29 апреля 2019, 08:00 — REGNUM  В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны. Такие ограничения начали действовать с середины апреля и коснулись Вьетнама, КНР и Киргизии. Так, в эти государства можно отправить в месяц не более 100 тыс. рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Ещё одна страна, для которой был установлен лимит в 150 тыс. рублей, — Казахстан.

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Отмечается, что лимит потребовал установить Банк России, чтобы таким образом бороться с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации. Речь идёт о случаях, когда иностранные граждане, торгующие на рынках с помощью систем денежных переводов, отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, при этом не регистрируются в качестве ИП и не создают юридических лиц. То есть фактически скрывают свою предпринимательскую деятельность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона. Сделать это можно в мобильном приложении, однако деньги в стране назначения клиент получит только наличными в офисах Western Union. Независимо от страны назначения комиссия составит 1% от суммы перевода.

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