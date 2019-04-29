Названа прибыль южнокорейской компании Amorepacific Group за I квартал

Сеул, , 07:59 — REGNUM В первом квартале 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании Amorepacific Group сократилась на 26%, до 204,8 млрд вон (~$176,83 млн), а продажи компании, напротив, увеличились на 1% и составили 1,64 трлн вон (~$1,41 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи дочерней косметической компании Amorepacific увеличились на 1%, до 1,45 трлн вон (~$1,25 млрд), в то время как операционная прибыль, напротив, сократилась на 21%, до 186,6 млрд вон (~$161,11 млн).

Известно, что продажи косметической компании увеличились благодаря высоким продажам люксовых косметических брендов Sulwhasoo и Hera, однако прибыль сократилась из-за вялых продаж косметических брендов Innisfree и Etude House.

Продажи косметического бренда Innisfree составили 154,6%, а операционная прибыль — 21,1 млрд вон (~$18,21 млн), что на 5% и 36% меньше по сравнению с 2018 годом. Продажи косметического бренда Etude House сократились на 23%, до 50,1 млрд вон (~$43,25 млн).

С другой стороны, продажи на зарубежных рынках (Китай, страны АСЕАН) увеличились на 4%, до 521,8 млрд вон (~$450,54 млн). Однако операционная прибыль сократилась на 44%, до 45,9 млрд вон (~$39,63 млн) из-за открытия магазинов в Австралии, Индии и Филиппинах.

Продажи магазинов компании, расположенных в странах Азии, увеличились на 4%, до 497,8 млрд вон (~$429,82 млн), а в Северной Америке — на 19%, до 18,2 млрд вон (~$15,71 млн). С другой стороны, продажи в магазинах, расположенных в странах Европы, напротив, сократились на 23%, до 5,8 млрд вон (~$5 млн).