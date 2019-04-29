Глава Забайкалья указал на отсутствие «масштабных сельхозпроизводителей»

Чита, , 07:46 — REGNUM Находящийся в Забайкалье замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и врио губернатора края Александр Осипов обсудили стратегию развития агропромышленного комплекса региона, которая включает в себя использование научно обоснованного севооборота и значительное наращивание производства продукции животноводства. Также речь идёт о модернизации парка техники и расширении используемых площадей, сообщает пресс-служба губернатора.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава региона признался:

«В то время как министерство сельского хозяйства России начало проводить активную политику по вводу в оборот неиспользуемых земель, так скажем, наращивания мускулов российских сельхозпроизводителей, получилось так, что край активно в этом не участвовал. А то участие, которое было, оказалось плохо нацеленным, малоэффективным. В результате устойчивых, надежных, масштабных сельхозпроизводителей у нас практически нет. И при этом — гигантский потенциал и по растениеводству, и по животноводству».

По мнению Александра Осипова, чтобы реализовать имеющийся в крае потенциал, «необходимы простые, направленные на первичное освоение потенциала, меры». Особенно его беспокоит рынок сбыта для животноводов.

«До европейских регионов шесть тысяч километров, до тихоокеанских портов — три тысячи километров, а с экспортом в Китай ситуация пока неоднозначная. У нас есть программа действий. Например, нужно усилить методы контроля, отчасти вернувшись и к рецептам советского времени», — полагает Александр Осипов.

Напомним, в 2019 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в забайкальских хозяйствах всех категорий составит 217,1 тысячи гектаров, что на 4,8% выше к уровню 2018 года. Зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на площади 127,1 тысячи гектаров, рапс — на 20,2 тысячи гектаров, лен масличный — 1,9 тысячи гектаров, картофель — 18,7 тысячи гектаров, овощи — 1,6 тысячи гектаров, кормовые культуры — 47,2 тысячи гектаров.

Одна из самых главных весенних кампаний — расплодная кампания в овцеводстве — стартовала в регионе месяц назад. Всего на окот в 2019 году в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах идет 152 543 головы овцекозоматок, в том числе в племенных организациях — 50 284 голов.

В 2018 году товаропроизводители края в действующих ценах произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 22,6 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля в Забайкалье работает делегация Минсельхоза России во главе с заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Её цель — определить, какая поддержка и каким именно хозяйствам требуется в рамках реализации стратегии развития сельского хозяйства с учётом произошедших 19 апреля масштабных пожаров, в которых погибли более 12 тысяч сельскохозяйственных животных, 8021 тонн кормов, 350 тонн зерновых культур и 118 единиц сельскохозяйственной техники.

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