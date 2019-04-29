Китайская госкорпорация может построить в ДФО комплекс лесопереработки

Хабаровск, , 07:40 — REGNUM Китайская корпорация «Чжунлинь» рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке России крупного лесоперерабатывающего комплекса. В настоящее время вероятный инвестор выбирает площадку под строительство. В приоритете — Хабаровский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Строительство современного лесоперерабатывающего производства обсудили генеральный директор корпорации Линь Чжань и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В планах инвестора — построить на Дальнем Востоке современный, экспортно-ориентированный комплекс по переработке древесины мощностью до 3 млн кубометров в год. Примечательно, что перерабатывать завод будет низкосортную древесину и древесные отходы. Готовая продукция будет поставляться в Китай.

«В рамках проекта планируется применение новейших технологий с участием международных партнеров, имеющих опыт в комплексной реализации инвестиционных проектов на территории России и сбыту продукции на перспективных зарубежных рынках. Для запуска проекта планируется участие частных инвесторов с привлечением заемного финансирования от финансовых институтов КНР и России. Соинвестором проекта может выступить «Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального развития», — сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Само Агентство также заявило о намерении оказать содействие в реализации масштабного проекта.

Российская сторона уже провела оценку лесных ресурсов и экспортного потенциала проекта. В дальнейших планах — разработка проектной документации. Агентство поможет инвестору с поиском сырья и приобретением площадки под строительство. Приоритетным регионом для реализации проекта пока рассматривается Хабаровский край.

Компания «Чжунлинь» — одна из крупнейших корпораций КНР в лесоперерабатывающей отрасли. Также компания занимается семеноводством и развитием экологического туризма. «Чжунлинь» находится в подчинении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. В структуру китайской корпорации входит 150 предприятий по всему миру. Она является крупнейшей китайской корпорацией с международным присутствием. Основные зарубежные партнеры «Чжунлинь» — Новая Зеландия, Россия, страны Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, создание крупного лесоперерабатывающего производства в Хабаровском крае необходимо. Пока лесопереработка в регионе находится не в лучшем состоянии. Крупные проекты, запущенные несколько лет назад, не дали ожидаемого эффекта. Может уйти с молотка крупнейший лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим», так и не был запущен приоритетный инвестиционный проект ООО «Азия Лес», который закончился уголовным делом — в СИЗО помещены экс-министр природных ресурсов Шихалев и гендиректор «Азия Лес» Пудовкин.