С градообразующего завода в Оренбуржье взыскано 2 млн рублей

Оренбург, , 07:10 — REGNUM Оренбургский завод, расположенный в монотерритории (посёлке Светлый), должен погасить задолженность по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 2016 года в размере 2 029 816 рублей. По соглашению сторон (Светлинского ферроникелевого завода и ПАО «ФСК ЕЭС») данный спор был отнесен к подсудности Арбитражного суда города Москвы. Решение вынес Арбитражный суд Москвы. Стороны на судебное заседание не явились, такие данные опубликованы на портале электронного правосудия.

Акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») просило взыскать с Светлинского завода образовавшуюся задолженность: 1 927 683,94 рубля — задолженности по договору оказания услуг от 01.10.2016 № 1194/П, 102 132,70 рубля — законной неустойки в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», законную неустойку в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от долга в размере 1 927 683,94 рубля за каждый день просрочки начиная с 07.12.2018 по день фактической оплаты долга, а также 33 149 рублей — расходов по уплате государственной пошлины.

Исковые требования удовлетворены. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Читайте также: Моногород Оренбуржья в кризисе: внешнее наблюдение и шантаж ради денег

Напомним, Светлинский ферроникелевый завод стал заложником кризисной ситуации. Около 200 человек сокращают до 30 апреля. Таким образом под увольнение попадает весь штат предприятия, расположенного в регионе. Как отметили в Федерации профсоюзов Оренбуржья, перспективы возобновить производство практически отсутствуют.

Добавим, в 2014 году Светлинский ферроникелевый завод пытались спасти с помощью нового проекта. Планировалось запустить новую технологию выплавки ферроникеля в экспериментальной усовершенствованной печи Ванюкова. Проект внесли в реестр приоритетных, но он себя не оправдал и потерпел крах. Не сбылись и планы по строительству собственного энергоцентра, который позволил бы получать электроэнергию на газогенераторных установках.

В январе 2019 года Арбитражный суд Оренбургской области вынес определение, согласно которому на заводе ввели наблюдение и временного управляющего. Решение по делу о банкротстве предприятия ещё нет. С 25 апреля завод обесточен, а 30 апреля трудовой договор с работниками должны расторгнуть.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризисный тупик: в Оренбуржье закрывают градообразующий завод