Забайкальцам, потерявшим скот в огне пожаров, пообещали скорейшие выплаты

Чита, , 07:00 — REGNUM Делегация Минсельхоза России во главе с заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым продолжает поездки по пострадавшим от сильнейших пожаров районам Забайкальского края. Их цель — определить, какая поддержка и каким именно хозяйствам требуется в рамках реализации стратегии развития сельского хозяйства, сообщает официальный сайт региона.

Известно, что 27 апреля чиновники посетили наиболее пострадавшие от огня территории в Ононском районе и в ходе встречи с местными властями и фермерами пообещали всемерно помочь с восстановлением утраченного по тем заявкам, которые должны составить в районах в сжатые сроки и передать на региональный уровень.

«Речь идет о возмещении ущерба по павшим животным, по потерянным кормам и сельхозтехнике, нарушенной инфраструктуре. Мы всецело зависим от оперативности и профессионализма комиссий по оценке ущерба, которые сейчас работают на местах», — заявил Джамбулат Хатуов.

По его словам, профильное министерство располагает соответствующим резервным фондом, и по плану до 15 июня деньги на компенсацию населению за потерянный скот будут выделены. Губернатор Александр Осипов напомнил, что пожары случились в самый неудобный момент для селян — потеряны корма в условиях, когда нет еще свежей поросли на полях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате масштабных пожаров, начавшихся в Забайкалье 19 апреля из-за штормового ветра и палов, пострадавшими признаны более 600 человек, более 30 получили ранения. Кроме жилых домов (их уничтожено более 100), пострадала 141 животноводческая стоянка (30 полностью уничтожено стихией). Погибло 9990 голов овец, 1277 голов КРС, 489 лошадей, 118 свиней, 1868 голов сельскохозяйственной птицы. Сгорело 8021 тонн кормов и повреждено около 350 тонн зерновых культур. Также огонь уничтожил 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу, составляет 591 миллион рублей.

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