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На Сахалине подорожал бензин: + 25 копеек на все виды

Экономика

Цена на дизтопливо не изменилась

Южно-Сахалинск, 29 апреля 2019, 07:21 — REGNUM  В Сахалинской области вновь подорожал бензин. Стоимость всех видов этого топлива прибавила 25 копеек. Дизельное топливо не подорожало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом, по данным ИА Сахалин. Инфо, две недели назад Сахалинстат говорил о снижении цен на автомобильное топливо. Стоимость АИ — 92 снизилась на 1,2%, АИ — 98 на 0,9%, АИ — 95 на 0,6%.

В понедельник, 29 апреля, АИ-92 на острове продают по 44,05 рубля, АИ — 95 по 45,60, АИ — 98 по 49,65 рубля. Стоимость литра соляры — 50,70 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стоимость бензина и солярки на Сахалине взлетела в одночасье на 10 рублей за литр. На протяжении всего прошлого года сахалинцы и курильчане жаловались на бесконечные перебои с поставками топлива, особенно страдали от этого жители Курильских островов, где из-за нарушений поставок спекулянты продавали бензин по 90 рублей за литр.

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