Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2%

Хух-Хото, Китай, , 06:10 — REGNUM Объем импорта и экспорта Внутренней Монголии на севере Китая достиг 26,2 млрд юаней ($3,89 млрд) за первый квартал 2019 года, что на 11,2% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Объем экспорта региона вырос на 7,3% относительно первого квартала 2018 года и достиг 9,25 млрд юаней, в то время как импорт взлетел до 16,9 млрд юаней или на 13,6%. Торговля со странами «Нового шелкового пути» достигла 16,7 млрд юаней, увеличившись на 11,8%, составив 63,7% от общего объема внешней торговли региона.

Торговля с Монголией, которая является крупнейшим деловым партнером Внутренней Монголии выросла на 29,3% до 7,49 млрд юаней, сообщили в таможенных службах автономного района.

Отметим, что объем импорта и экспорта региона достиг в 2018 году суммарно 103,44 млрд юаней, что на 9,9% больше, чем в 2017 году.

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