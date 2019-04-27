Виновных в порче нефти в нефтепроводе «Дружба» надо наказать — Медведев

Москва, , 15:57 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти хлорорганикой в нефтепроводе «Дружба». Соответствующее поручение Медведев дал сегодня, 27 апреля.

Поручение провести комплексную проверку из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба» Медведев дал министерствам энергетики, промышленности и торговли, а также Федеральной антимонопольной службе и Ростехнадзору.

Срок исполнения — неделя.

«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — сказано в поручении главы правительства.

Все материалы проверки должны быть направлены в Генеральную прокуратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Белоруссии заявили, что нефть, поступающая из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» не соответствует стандарту — в ней в десятки раз превышена норма содержания хлорорганики.

Из-за опасения вывести из строя оборудование нефтеперерабатывающих заводов белорусская сторона остановила прокачку нефти. Затем тоже самое сделали в Польше, Словакии, Венгрии и других странах, куда идёт нефтепровод «Дружба». Белорусская сторона подняла вопрос о компенсациях.

В российской корпорации «Транснефть», которая является оператором магистральных газопроводов, признали, что проблема действительно есть. Вице-премьер России, курирующий ТЭК Дмитрий Козак заявил, что к 29 апреля нефть в нефтепроводе «Дружба» на выходе в Белоруссию будет чистой.

Позднее в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в «Дружбе» могло быть умышленным, и установили, где именно произошел вброс хлорорганики в трубопровод.