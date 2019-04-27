Суббота, 27 Апреля 2019 года
15:33:32 МСК

Производство угля в Таджикистане выросло в первом квартале на 30%

Экономика

Около 57% добычи угля приходится на месторождение «Шахта Фон-Ягноб»

Душанбе, 27 апреля 2019, 15:26 — REGNUM  По итогам первого квартала 2019 года в Таджикистане добыли 266 тыс. тонн угля, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

В министерстве отметили, что около 57% объема добычи угля приходится на месторождение «Шахта Фон-Ягноб». По данным таможенной службы Таджикистана, за отчетный период экспортировано 3,55 тыс. тонн угля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 12 марта 2019 года производство угля в Таджикистане составило 190 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Добыча угля в Таджикистане выросла на 50%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить