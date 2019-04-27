Производство угля в Таджикистане выросло в первом квартале на 30%

Душанбе, , 15:26 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года в Таджикистане добыли 266 тыс. тонн угля, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

В министерстве отметили, что около 57% объема добычи угля приходится на месторождение «Шахта Фон-Ягноб». По данным таможенной службы Таджикистана, за отчетный период экспортировано 3,55 тыс. тонн угля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 12 марта 2019 года производство угля в Таджикистане составило 190 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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