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Китайские смартфоны захватили 2/3 рынка Индии

Экономика

Лидером по поставкам на индийском рынке смартфонов остаётся китайская компания Xiaomi

Нью-Дели, 27 апреля 2019, 13:43 — REGNUM  На долю китайских производителей пришлось 66% смартфонов, поставленных в Индию в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Эксперты отмечают, что объём продаж смартфонов в Индии в первом квартале 2019 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом поставки смартфонов китайских производителей выросли на 20%.

Лидером на индийском рынке смартфонов остаётся китайская компания Xiaomi, на долю которой пришлось 29% поставок. Также в тройку крупнейших поставщиков вошли южнокорейская компания Samsung (23% рынка) и китайская компания Vivo, показавшая взрывной рост поставок (на 119%) и занявшая 12% рынка.

Самыми популярными моделями смартфонов в Индии стали Redmi 6A, Note 6 Pro и Redmi Y2 от Xiaomi, а также Galaxy M20 и Galaxy A50 от Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте китайская компания Xiaomi вложила более $500 млн в индийское подразделение Xiaomi Technology India. Руководство Xiaomi рассчитывает, что эти средства позволят не только расширить сеть магазинов для распространения смартфонов, но и развернуть в Индии производство бытовой техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская компания Xiaomi вложила в индийский рынок $508 млн

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