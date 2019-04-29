Киев провалил шанс попасть в китайский Шелковый путь

Пекин, , 00:14 — REGNUM Провести основную магистраль Нового Шелкового пути через Киев было бы для Китая оптимально. Почему же теперь маршрут через Украину более не рассматривается Пекином, уступив транзиту через Россию, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Еще в 2013 году Китаем было твёрдо принято решение концентрироваться именно на развитии сухопутного направления торговли с ЕС, уж очень плотно обложили США имеющиеся морские пути своими военными объектами, что в Малаккском проливе, что в Южно-Китайском море. Объем же торговли с ЕС для Китая является величиной, определяющей многое: за сотни миллиардов евро с год, да еще и с перспективой увеличения, побороться стоит.

И Киев мог бы победить в конкурсе транзитеров китайских товаров, если бы не несколько но. Во-первых, стратегически Киев стал на сторону тех, кто являются главными противниками китайского проекта сближения с ЕС и готов сделать многое для того, чтобы не допустить Новый Шелковый путь к удачному завершению. Во-вторых, несмотря даже на добрую волю и помощь новой украинской администрации со стороны Китай, эксперименты с транзитом по маршруту Украина-Китай-Украина дали чудовищные по своей нелепости результаты. Киевский шанс оказался упущен.

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева Доскакались: Новый Шелковый путь окончательно обошел Украину.