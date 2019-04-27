Пекин, Китай, , 12:24 — REGNUM

Протоколы о предварительном обмене информацией, методическом и информационном взаимодействии в области таможенной статистики и внешней торговли подписали министерство финансов Казахстана и главное таможенное управление Китая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов республики.

Ряд документов был подписан в рамках второго форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Стороны также подписали меморандум о взаимном признании уполномоченных экономических операторов.

Председатель комитета государственных доходов Казахстана Марат Султангазиев уточнил, что таможенные службы договорились о взаимной передаче информации о грузах в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министерство сельского хозяйства Казахстана и главное таможенное управление КНР подписали ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского мяса в Китай.