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Россия может расширить проекта по сжижению газа «Сахалин-2» — Путин

Экономика

Россия хочет занять существенную долю мирового рынка СПГ

Пекин, 27 апреля 2019, 09:09 — REGNUM  Российская Федерация рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2». Об этом заявил сегодня, 27 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

В ходе своего выступления Путин отметил, что что в 2018 году поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж увеличились более чем на 70% — до почти 27 млрд кубических метров.

«В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд куб. м. Будут построены новые заводы на севере России «Ямал СПГ», «Арктик СПГ», — рассказал Путин.

Также российский лидер не исключил расширения проекта «Сахалин-2»

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Газодобыча и транспортировка газа
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