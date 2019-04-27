Россия может расширить проекта по сжижению газа «Сахалин-2» — Путин

Пекин, , 09:09 — REGNUM Российская Федерация рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2». Об этом заявил сегодня, 27 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

В ходе своего выступления Путин отметил, что что в 2018 году поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж увеличились более чем на 70% — до почти 27 млрд кубических метров.

«В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд куб. м. Будут построены новые заводы на севере России «Ямал СПГ», «Арктик СПГ», — рассказал Путин.

Также российский лидер не исключил расширения проекта «Сахалин-2»