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Глава ФБР: Китай хочет развиваться за наш счёт

Экономика

Кристофер Рэй: Пекин – самая опасная страна в области шпионажа

Глава ФБР: Китай хочет развиваться за наш счёт
Federal Bureau of Investigation (FBI)
Кристофер Рэй

Вашингтон, 27 апреля 2019, 01:19 — REGNUM  В воровстве интеллектуальной собственности обвинил Китай глава ФБР Кристофер Рэй в ходе выступления в совете по международным делам в Вашингтоне.

По его словам, Пекин — самая опасная страна в области шпионажа. Рэй утверждает, что Китай таким образом действует вне рамок «свободной экономической конкурентной борьбы». Он подчеркнул, что Пекин является угрозой безопасности Штатов, в том числе и «национальной», не говоря уже об экономической угрозе.

«Они стремятся добиться экономического развития за наш счёт, и Соединённые Штаты далеко не их единственная цель», — заявил Рэй.

Отметим, что слова главы ФБР о том, что Китай претендует на «развитие экономики», не согласуются с мнениями ряда экспертов, которые считают эту страну по объему промышленного производства и по масштабам промышленного экспорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рэй обвинил Россию в намерении подорвать у американцев веру в демократию. По его словам, Россия осуществляет кибервмешательство, ведёт агрессивную пропаганду и является существенной угрозой для Штатов.

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Информационная война против Китая
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