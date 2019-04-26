Орловское трамвайно-троллейбусное МУП пытаются спасти с помощью Медведева

Орел, , 22:19 — REGNUM Председатель Орловского областного совета депутатов Леонид Музалевский инициировал обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с бедственным положением МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Обращение было поддержано депутатами на заседании областного совета депутатов 26 апреля, сообщила пресс-служба облсовета.

В обращении, в частности, содержится предложение по расширению перечня категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам). Как считает Музалевский, эта мера позволит сократить затраты муниципального предприятия на оплату электроэнергии, которые только в 2018 году составили около 63 млн рублей.

«ТТП находится сейчас в тяжёлом финансовом положении, что обусловлено значительными затратами на оплату электрической энергии. При этом предприятие несёт на себе большую социальную нагрузку по перевозке льготных категорий граждан. Одним из способов уменьшения объёма расходов по данному направлению является снижение тарифа путём включения организаций наземного электрического транспорта в категорию потребителей, приравненных к населению в части тарифа на потребляемую электрическую энергию», — пояснил Музалевский на заседании.

Применение тарифа для населения (в Орле он составляет сейчас 3 рубля 84 копейки за киловатт) позволит, по мнению спикера, сэкономить «ТТП» около 23 млн рублей в год.

В середине апреля между Музалевским и профсоюзной организацией «ТТП» разгорелся открытый конфликт: все началось с открытого письма сотрудников предприятия, которые, в частности, заявили, что спикер облсовета игнорирует их обращения. После чего на сайте облсовета появилось заявление о том, что решение финансовых вопросов МУП «Трамвайно-троллейбусного предприятия» не входит в полномочия председателя Орловского областного Совета народных депутатов, так как организация «является коммерческой». Впрочем, позже состоялась встреча Музалевского с коллективом, где он заявил, что «и исполнительная, и законодательная власть должны сделать всё возможное, чтобы дать новую жизнь» «ТТП». После этого, видимо, и появилось данное обращение. Накануне, 25 апреля, депутаты горсовета Орла приняли решение о выделении МУП «ТТП» 10 млн рублей на погашение кредиторской задолженности.

МУП «ТТП» после банкротства «ПАТП-1 г. Орла» является единственным транспортным муниципальным предприятием в Орле, при этом остается вот уже на протяжении нескольких лет хронически убыточным.