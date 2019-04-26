В столице Туркмении построят еще один комплекс по очистке воды

Ашхабад, , 20:36 — REGNUM К 2021 году в районе Багтыярлык туркменской столицы будет построен водоочистной комплекс мощностью 150 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Об этом на заседании правительства Туркмении заявил вице-премьер-министр Чарымырат Пурчеков, пишет «Туркменистан сегодня».

Высокопоставленный чиновник отметил, что возведение нового объекта ведётся в рамках «Генеральной программы обеспечения чистой питьевой водой населённых пунктов Туркмении».

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В свою очередь, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что «в целях рационального и эффективного использования каждой капли живительной влаги в последние годы в стране реализуются программные меры по охране водных ресурсов, систематическому внедрению сберегающих технологий при строительстве водохозяйственных объектов и систем, применению передового опыта и последних научных достижений».

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