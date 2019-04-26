Решение ВТО по транзитному спору между Россией и Украиной вступило в силу

Москва, , 20:35 — REGNUM С сегодняшнего дня, 25 апреля, вступает в силу решение Всемирной торговой организации по транзитному спору России и Украины. ВТО поддержала позицию российской стороны, которая запретила провоз украинских товаров через свою территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году российские власти ограничили транзит украинских товаров через территорию РФ в Киргизию и Казахстан. В тот год Украина полностью открыла свои границы для товаров из Европейского союза в рамках Договора о зоне свободной торговли. Тогда возникла угроза, что товары стран Евросоюза беспрепятственно хлынут на российский рынок под видом транзита, но на самом деле осядут в России, что нанесёт колоссальный удар по экономике.

Киев, конечно же, не согласился с решением Москвы закрыть транзит украинских товаров через российскую территорию в Киргизию и Казахстан. Была подана жалоба в ВТО. Разбирательство длилось долго, Москва апеллировала к статье об угрозе для национальной безопасности.

В итоге, ВТО согласилась с доводами российской стороны, и теперь вердикт вступил в силу.