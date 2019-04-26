Пятница, 26 Апреля 2019 года
20:52:37 МСК

В Еврозоне прекратили печатать банкноты номиналом 500 евро

Экономика

Решение о прекращении выпуска данных банкнот было принято ещё в 2016 году

В Еврозоне прекратили печатать банкноты номиналом 500 евро
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Банкноты номиналом 500 евро банкноты номиналом 500 евро

Франкфурт-на-Майне, Германия, 26 апреля 2019, 20:23 — REGNUM  Евросоюзный центробанк прекратил выпуск банкнот номинал в 500 евро. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Банкнота в 500 евро была самой крупной по номиналу в еврозоне. Однако ещё в 2016 году ЕЦБ заявил, что банкноты будут выводится из обращения, так как они очень часто используются для противоправной деятельности.

В итоге в большинстве стран еврозоны печать банкнот номиналом в 500 евро была остановлена, однако Австрия и Германия продолжали печатать такие банкноты по специальному разрешению ЕЦБ вплоть до 26 апреля.

Теперь Центробанк Австрии и Немецкий федеральный банк также прекращают печать банкноты номиналом 500 евро.

Сами эти банкноты будут в обращении и останутся действительным платежным средством, однако как только банкноты будут попадать в ЕЦБ, то они будут выводиться из обращения.

Через какое-то время самой крупной банкнотой останется 100 евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить