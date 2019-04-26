В Еврозоне прекратили печатать банкноты номиналом 500 евро

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 20:23 — REGNUM Евросоюзный центробанк прекратил выпуск банкнот номинал в 500 евро. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Банкнота в 500 евро была самой крупной по номиналу в еврозоне. Однако ещё в 2016 году ЕЦБ заявил, что банкноты будут выводится из обращения, так как они очень часто используются для противоправной деятельности.

В итоге в большинстве стран еврозоны печать банкнот номиналом в 500 евро была остановлена, однако Австрия и Германия продолжали печатать такие банкноты по специальному разрешению ЕЦБ вплоть до 26 апреля.

Теперь Центробанк Австрии и Немецкий федеральный банк также прекращают печать банкноты номиналом 500 евро.

Сами эти банкноты будут в обращении и останутся действительным платежным средством, однако как только банкноты будут попадать в ЕЦБ, то они будут выводиться из обращения.

Через какое-то время самой крупной банкнотой останется 100 евро.