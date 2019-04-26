В Псковской области планируют раздавать земли бесплатно

Псков, , 19:09 — REGNUM Власти Псковской области прорабатывают новую программу «Псковский гектар» в целях улучшения уровня жизни населения региона и привлечения в область новых специалистов в регион. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, о новой программе сегодня, 26 апреля, в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По программе «Псковский гектар» любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, чтобы использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.

Отметим, что впервые о «Псковском гектаре» власти региона заявили на торжественном собрании по случаю Дня местного самоуправления 18 апреля 2019 года. Михаил Ведерников отметил, что в регионе много земли, но она плохо используется.

По данным псковской администрации, в регионе насчитывается около 240 тыс. га неиспользуемых земель. Ранее власти неоднократно заявляли о необходимости возвращения заброшенных земель в сельхозоборот.

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Напомним также, что Псковская область — регион со сложной демографической ситуацией: население ежегодно сокращается, естественная убыль превышает рождаемость. В сельской местности — большие кадровые проблемы, наиболее остро стоит вопрос дефицита специалистов-медиков.

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