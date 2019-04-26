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Бензин в России в марте подешевел на 0,1%

Экономика

Средняя стоимость литра бензина в минувшем месяце составила 44,02 рубля

Бензин в России в марте подешевел на 0,1%
wilhei
Канистры с бензином

Москва, 26 апреля 2019, 18:52 — REGNUM  Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр. Такие денные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом, как сообщается, в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,3%, на дизельное топливо — на 14,6%.

В марте снижение цен на бензин наблюдалось в 40 субъектах Федерации, в том числе в Туве — на 2,2%, в Сахалинской области — на 1,6%. Рост цен зафиксирован в десяти регионах. Наиболее заметное подорожание бензина отмечено в Тверской области — на 0,4%, Хабаровском крае и Ивановской области — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге, по данным Росстата, бензин за месяц подешевел на 0,1%.

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