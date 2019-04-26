Пятница, 26 Апреля 2019 года
18:06:55 МСК

В Кабардино-Балкарии создадут реестр малообеспеченных семей

Экономика

В регионе планируют по-новому уменьшать число малоимущих

Нальчик, 26 апреля 2019, 17:33 — REGNUM  Республиканский Единый реестр малообеспеченных семей планируют создать власти Кабардино-Балкарии. Меры принимаются в рамках реализации проекта по борьбе с бедностью, пишет ТАСС.

По данным министерства труда и социальной защиты республики, в настоящее время правом на предоставление мер социальной поддержки ввиду малообеспеченности пользуются более 123 тысяч жителей региона. Основную часть малоимущих семей составляют многодетные семьи.

Читайте также: Медведев: Создание реестра сократило число бедных на 400 тыс. человек

Напомним, 17 апреля 2019 года во время оглашения отчета в Госдуме председатель российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о создании реестра малообеспеченных семей, в котором «будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства».

По словам премьера, работа в этом направлении позволит оказывать нуждающимся адресную помощь. Пилотный проект, как отметил Медведев, запущен уже в восьми регионах России. Среди них в том числе Кабардино-Балкария, где численность бедных составляет около четверти всего населения республики.

Читайте также: Проект по снижению бедности будут отрабатывать на Кабардино-Балкарии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бедность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить