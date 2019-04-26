ЦБ РФ обвинили в стремлении уничтожить Российскую Федерацию

Москва, , 17:10 — REGNUM Идеология, в рамках которой действует Центральный банк России, порочна. Об этом 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне в 7,75%.

«В рамках своей бухгалтерской логики Банк России вполне прав, — сказал Делягин. — Рубль довольно ощутимо укрепился и давно не девальвировался. Это вызывает протесты Минфина РФ, который, насколько я понимаю, хочет, чтобы рубль был послабее и в бюджете было побольше денег. Имеет место и давление со стороны олигархов, которым при более слабом рубле выгодно экспортировать. Поэтому повысить ключевую ставку Банк России не может. А снижать ставку тоже не стоит, потому что тогда ускорится инфляция».

Таким образом, как объяснил Делягин, сложилось определённое равновесие, которое Банк России своим решением и подчеркивает. Однако, как добавил экономист, ни о каком развитии страны при такой ставке рефинансирования, которая более чем в полтора раза превышает официальный уровень инфляции, речи быть не может.

«Кредит не просто недоступен, а по сути дела запрещён Банком России, — сказал экономист. — Но для того, чтобы развивать страну, надо ограничивать финансовые спекуляции. Это для либералов невозможно, потому что суть современного либерализма как раз и заключается в служении тем самым финансовым спекулянтам. Поэтому в рамках своей порочной либеральной идеологии Банк России действует правильно, продолжая по сути дела уничтожать Российскую Федерацию».

Также, рассуждая о том уровне ключевой ставки, который был бы полезен для экономики РФ, Делягин заметил, что здесь есть два варианта.

«Теоретически можно было бы оставить ключевую ставку на довольно высоком уровне, но при этом предоставлять деньги на целевые проекты под очень низкую процентную ставку — 1−2-3%, — сказал экономист. — Второй, более правильный вариант, состоит в том, чтобы снизить ставку рефинансирования до уровня чуть ниже инфляции. Но для этого нужно ограничивать финансовые спекуляции, иначе, как в сентябре 1992 года, все деньги сразу же окажутся на валютном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Обоснованность такого шага аргументируется тем, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.

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