Спор Росимущества и Воронежского авиазавода довели до Верховного суда

Воронеж, , 16:40 — REGNUM Управление Росимущества по Воронежской области направило кассационную жалобу в Верховный суд на ранее вынесенное судебное решение о взыскании в пользу Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО ВАСО) 268,9 млн рублей неосновательного обогащения. Это следует из документов суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский авиазавод в январе 2018 года подал иск к региональному управлению Росимущества о взыскании ранее выплаченной арендной платы. ВАСо настаивало на том, что ставка была завышена: представители предприятия заявляли, что стоимость аренды за участок должна начисляться по специальной ставке для аэродромов с пассажиропотоком менее миллиона человек — 0,05 руб. за квадратный метр в год, а по факту арендная плата оказалась выше почти в тысячу раз. В Росимуществе, со своей стороны, настаивали, что на аэродроме ВАСО вообще нет никакого пассажиропотока.

В Росимуществе свою позицию ранее обосновывали тем, что деятельность авиазавода не предусматривает осуществления пассажирских перевозок, и никакого пассажиропотока на аэродроме нет.

В начале апреля 2018 года Воронежский арбитражный суд частично удовлетворил иск ВАСО, постановив взыскать с Росимущества 269 млн рублей. В августе апелляционная инстанция данное решение отменила. В феврале 2019 года кассационная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции.

Об этом: Воронежский авиазавод отсудил у Росимущества 269 млн рублей

Отметим, что размещение аэродрома ВАСО в границах Воронежа давно вызывает претензии у строителей. Застройщики неоднократно заявляли, что руководство аэропорта препятствует застройке этой части города многоэтажками.

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