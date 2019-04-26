На Среднем Урале выберут лучшего экспортёра «не из гигантов»

Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM В Свердловской области наградят самых лучших экспортёров из малого и среднего бизнеса. Об этом заявила пресс-секретарь Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Наталья Горшкова корреспонденту ИА REGNUM.

Конкурс организуют областное министерство инвестиций вместе с фондом поддержки предпринимательства.

Сейчас в области планируют поднять долю продукции малого и среднего бизнеса в несырьевом экспорте до 10%, тогда как сейчас она равна 8,6%. Конкурс в том числе может популяризовать экспортную деятельность свердловских предприятий.

Участники будут состязаться в шести номинациях, две из которых ввели впервые: номинацию «Гуру экспорта» для предприятий-«ветеранов», не первый год экспортирующих свою продукцию за рубеж, и номинацию «Экспортёр года в сфере услуг». Также отдельно будут соревноваться экспортёры из малого бизнеса, из среднего бизнеса, в сфере высоких технологий. Также присутствует номинация «Прорыв» за резкий успех в экспортной деятельности.

Победителям предоставят право поучаствовать в выставке «Иннопром-2020», также им вручат сертификаты на обучение английского и рекламную площадку в одном из печатных изданий региона. Заявки принимаются до 25 июля 2019 года, подведение итогов и награждение — осенью 2019 года.

Ранее замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев заявлял, что предприятиям региона непросто выходить на экспорт из-за трудностей в общении на иностранном языке и юридических тонкостях, связанных с таможней и оформлением лицензий. Также компаниям недостаёт присутствия в интернете, из-за чего потенциальные иностранные заказчики не знают о российском предложении.

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