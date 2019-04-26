Южнокорейские бренды в Москве: сколько будет стоить красота в России?

Сеул, , 16:13 — REGNUM Южнокорейские косметические компании, чьё производство сосредоточено в промышленном комплексе Daegu TechnoPark, заключили экспортные контракты на общую сумму $2,8 млн во время участия в выставке «InterCHARM professional Moscow 2019». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в выставке, прошедшей с 18 по 20 апреля в торгово-выставочном центре Крокус города Москва, приняли участие шесть южнокорейских компаний, включая Abalico и U-BioMed, Skin Leader Cosmetic и Lalalee's.

Выставка InterCHARM — крупнейшее событие парфюмерно-косметического рынка России, СНГ и Восточной Европы, объединяющее все сектора индустрии красоты.

Известно, что компания Skin Leader Cosmetic заключила экспортный контракт на сумму 150 тыс., Lalalee's — на сумму 50 тыс.