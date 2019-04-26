Ключевую ставку в РФ не понизят, пока инфляция не будет ниже 5% – прогноз

Москва, , 16:40 — REGNUM Решение Центрального банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% абсолютно верное, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Это решение абсолютно верное, и более того, было бы очень странно, если бы оно оказалось другим, — признался эксперт. — Логика этого решения до смешного проста — Центральный банк уже давно на практике перешёл к таргетированию инфляции, а инфляция после повышения НДС с 1 января остаётся на более высоком уровне, чем таргет (по-моему, 5,1% в годовом выражении). Таким образом, пока инфляция устойчиво не снизится ниже 5% в годовом выражения, ждать понижения ключевой ставки преждевременно».

Иными словами, как добавил Хестанов, ЦБ очень чётко обозначил свою политику, упорно её продвигает, и нет никаких оснований полагать, что он от этой политики откажется.

Кроме того, Хестанов не согласился с мнением о том, что сохранение высокой ключевой ставки обрекает страну на отсутствие дешёвого кредита.

«Формально это верное утверждение, но, на мой взгляд, оно не является актуальным, потому что главная проблема низких темпов экономического роста РФ связана не с кредитами, а с тем, что уровень платёжеспособного спроса достаточно низкий, и повысить его за счёт кредита если и можно, то только в ограниченных масштабах», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Центробанк РФ дважды увеличивал ключевую ставку на 0,5% п. п., до 7,75% годовых. С начала 2019 года ставка не изменялась.

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