SK Broadband и T-broad Holdings объединяются в единую компанию

Сеул, , 15:34 — REGNUM Южнокорейские компании SK Telecom и Taekwang Industrial заключили договор о слиянии дочерних компаний SK Broadband и T-broad Holdings. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Известно, что договор о слиянии представители компании подписали спустя два месяца после подписания меморандума о взаимопонимании.

Как сообщили представители компании, цель слияния — повышение конкурентоспособности и увеличения аудитории.

Известно, что после слиянии больший пакет акций (74,4%) будет принадлежать компании SK Telecom, а 16,8% акций — Taekwang Industrial.

После объединения SK Broadband и T-broad Holdings появится новая комплексная медиа-компания с 8 млн абонентов.

По данным министерства образования, науки и техники Республики Кореи, по состоянию на конец марта число абонентов интерактивного телевидения SK Broadband составило 4,54 млн человек, а число абонентов T-broad Holdings — 3,14 млн человек.