Китайский инвестор планирует построить зерновой терминал в Забайкалье

Чита, , 15:26 — REGNUM Инвестиционный проект по строительству зернового терминала в Забайкальском крае планирует реализовать китайская компания Power China, сообщает 26 апреля пресс-служба Минвостокразвития РФ.

В рамках проекта планируется построить автомобильную и железнодорожную инфраструктуру для поставок сельскохозяйственной продукции и сырья в КНР. Общий срок строительства составит примерно восемь лет, а общая перевалочная мощность терминала после запуска составит до 12 млн тонн в год.

Отмечается, что с китайским инвестором подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проектов на Дальнем Востоке России. Двумя другими сторонами по нему выступили Китайско-российский фонд регионального развития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Power China основана в 2011 году. Штаб-квартира располагается в Пекине. Компания входит в число крупнейших энергостроительных корпораций Китая.

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