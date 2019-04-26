По темпам экономического роста РФ достигла наихудших результатов – мнение

Москва, , 15:28 — REGNUM Правительство РФ ошибочно полагает, что профицит бюджета, низкий уровень госдолга и невысокая инфляция обеспечат России высокий экономический рост, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне в 7,75%.

«Не думаю, что данное решение приведёт хоть к каким-то заметным последствиям. Проблемы в экономике РФ настолько масштабны, разноплановы и глубоки, что необходима полномасштабная программа экономического восстановления, которую никто не торопится принимать, — сказал Григорьев. — Напротив, пока приближенные к финансовым потокам и власти группы стремительно богатеют, остальному населению рассказывают, что у нас всё хорошо, а если пока не везде хорошо, то станет обязательно лучше потом. Когда-нибудь. Официальная статистика вторит этой идее, постепенно переписывая историю, находя у населения дополнительные сотни миллиардов рублей доходов за минувшие годы».

Главным приоритетом властей, как отметил эксперт, остаётся пресловутая «макроэкономическая стабильность» — стремление всеми силами поддерживать профицит бюджета, низкий уровень госдолга и невысокую инфляцию по экономике в целом.

«Утверждается, что это обязательно приведёт к высокому экономическому росту, — заметил Григорьев. — Правда, пока что по темпам экономического роста мы находимся среди 30 стран с наихудшим результатом в мире, но это ничего, главное — продолжать двигаться в том же направлении, никак не меняя политики. На таком фоне лишний процент-другой ключевой ставки в принципе неспособен ничего поменять».

Что касается реального развития страны, то процентная ставка, как полагает он, может быть любой, так как главное — это не её уровень, а прибыльность ведения бизнеса, которая упирается в растущие располагаемые доходы всего населения.

«Увы, правительство (в широком смысле) не преследует цели достижения экономического роста, и система госуправления уверенно и воодушевлённо продолжает двигать страну к очередной социально-экономической неурядице», — заключил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Решение аргументируют тем, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.

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