В «Пулково» пассажиропоток внутренних рейсов растет быстрее международных

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Общий пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» в первом квартале 2019 года увеличился на 14,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За январь-март «Пулково» обслужил 3 млн 644 тыс. 394 пассажира, сообщили 26 апреля в пресс-службе управляющей аэропортом компании ООО «ВВСС».

Причем, в отличие от предыдущих периодов, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за три месяца 2019 года вырос на 16,2%, в то время как на международных линиях он увеличился «всего» на 11,6% к показателю аналогичного периода 2018 года. Это новая тенденция для аэропорта: ранее динамика роста международных перевозок лидировала по сравнению с внутренними.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года рост числа пассажиров в «Пулково» на внутренних линиях составил 10,8% к уровню 2017 года, а на международных линиях — 14,9% к уровню 2017 года.

Больше всего в первые три месяца 2019 года из Петербурга пассажиры летали в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Краснодар (на внутренних линиях), а также в Минск, Тбилиси, Стамбул, Дубай и Франкфурт-на-Майне (на международных рейсах).

Как отмечают в «Пулково», среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в первом квартале лидируют «Россия», «Победа», «Аэрофлот», S7 Airlines и «Нордавиа». На них приходится 64,2% общего пассажиропотока аэропорта. Среди иностранных перевозчиков лидируют Uzbekistan Airways, Lufthansa, «Белавиа», «Эмирейтс» и Finnair.

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Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла. В «Пулково» в 2018 году обслужили 18 млн 122 тыс. 286 пассажиров, это на 12,4% больше, чем в 2017 году.

По прогнозам «ВВСС», пассажиропоток в «Пулково» к 2025 году вырастет до 25 млн человек в год, а к 2039 году аэропорт будет обслуживать уже 35 млн пассажиров. В связи с этим компания намерена в ближайшие месяцы представить досрочный план второй очереди реконструкции аэропорта.

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