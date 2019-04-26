Росрыболовство не станет требовать соблюдения МКУБ для маломерных судов

Москва, , 15:06 — REGNUM Обязательное получение документов на соответствие Международному кодексу по управлению безопасностью (МКУБ) для маломерных судов стало одной из тем совещания с правлением Союза рыболовецких колхозов России в Росрыболовстве. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук заверил рыбаков-колхозников, что требование соответствия кодексу не будет применяться в отношении судов до 12 метров.

«Мы не будем требовать соответствия МКУБ для судов до 12 метров — уже согласовали эту позицию с Минтрансом России — но элементарные правила безопасности соблюдать необходимо», — сказал представитель ведомства.

Вместе с тем Савчук отметил, что Росрыболовство уделяет большое внимание взаимодействию с рыбацким сообществом, созданию надлежащих условий труда и развитию предприятий. Он напомнил, что «президентом России поставлена задача повысить вклад отрасли в экономику страны», и для этого потребуется «в три-четыре раза увеличить объем инвестиций в модернизацию».

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