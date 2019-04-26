Туризм, бизнес, культура: Адыгея и Стамбул готовы развивать отношения

Майкоп, , 15:06 — REGNUM Республика Адыгея и Стамбул намерены развивать деловые отношения — об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА, говорилось 26 апреля на встрече главы республики Мурата Кумпилова и заместителя губернатора Стамбула Исмаила Гюльтекина. Встреча состоялась в рамках официального четырехдневного визита делегации Адыгеи в Турцию.

«Обмен опытом, знаниями и нахождение общих решений этих проблем еще больше будут способствовать развитию наших регионов. Это пойдет на пользу нашим народам и станет продолжением дел, направленных на укрепление турецко-российских отношений», — сказал в ходе встречи Исмаил Гюльтекин.

Глава Адыгеи рассказал, что делегация уже провела переговоры и деловые встречи в Анкаре, Дюздже, подчеркнув заинтересованность в многостороннем взаимодействии со Стамбулом.

«Для этого у нас есть много общих точек соприкосновения, в том числе и большая адыгская диаспора. Спасибо за хорошее отношение к нашим соотечественникам. Мы побывали в местах компактного проживания черкесов и почувствовали себя как дома. Жизнь и быт диаспоры практически не отличаются от наших. Черкесская диаспора — это одно из крепких звеньев для укрепления сотрудничества», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что существенным фактором развития взаимоотношений является и культурное взаимодействие в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции. Так, 26 апреля в Стамбуле состоится большой концерт с участием ведущих ансамблей Адыгеи — «Исламей» и «Нальмэс». Исмаил Гюльтекин отметил, что в Москве Стамбул уже участвовал в фестивале в рамках года культуры и туризма, и выступил с предложением использовать подобный формат для культурного обмена между Майкопом и Стамбулом. Глава Адыгеи идею поддержал и пригласил творческие коллективы Стамбула принять участие в международном фестивале адыгской культуры, который проходит в Майкопе.

Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин выразил готовность содействовать развитию делового и гуманитарного сотрудничества, отметив растущий интерес жителей Турции к культуре народов России, в частности, Северного Кавказа. Подтверждением этому является организация в Стамбуле ежегодного фестиваля кавказского танца.

На встрече также обсуждались перспективы развития туризма: стороны заявили о готовности содействовать компаниям Адыгеи и Стамбула в заключении контрактов по организации туров. Представители адыгейской и стамбульской сторон пришли к решению использовать все преимущества российско-турецких отношений для установления новых деловых контактов.