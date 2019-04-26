Как российскому бизнесу привить интерес к интеллектуальной собственности

Москва, , 14:41 — REGNUM В рамках ежегодных апрельских Дней интеллектуальной собственности в России, которые проходят 22−26 апреля в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) состоялось пленарное заседание XII Международного форума «Интеллектуальная собственность — ХХІ век». Выступивший на нем Президент ТПП РФ Сергей Катырин констатировал слабое развитие в России института интеллектуальной собственности, а ведь именно благодаря ему небольшому количеству стран удается сегодня обеспечивать свое технологическое лидерство в мире.

По мнению Сергея Катырина, нужно максимально ускорить принятие в России долгосрочной государственной Стратегии в сфере интеллектуальной собственности. Это позволит сформировать среду, которая в ближайшем будущем обеспечит развитие высокотехнологичных компаний, активное взаимодействие между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом. Будет создана необходимая инфраструктура, обеспечивающая вовлечение нематериальных активов в коммерческий оборот, рост высокотехнологичного несырьевого экспорта.

«ТПП РФ системно отстаивает позицию о необходимости интенсивного развития собственного производства телекоммуникационного оборудования, компонентов для IT-сферы, но делать это следует не путем установления заградительных пошлин. Необходимо применять иные механизмы — налоговые каникулы, инвестиционные кредиты для предприятий-производителей, а высвобождаемые средства направлять на их техническое перевооружение и переоснащение. Следует также снижать требования и упрощать процедуры валютного законодательства при экспорте услуг в сфере интеллектуальной собственности. Кроме этого, — добавил Сергей Катырин, — целесообразно рассмотреть вопрос об организации лицензионной сборки на территории России оборудования, производимого, например, в странах Юго-Восточной Азии, с последующей передачей соответствующих технологий».

Глава федеральной Палаты добавил, что для большинства изобретателей большая проблема — финансирование затрат на патентные услуги и оплата пошлин при патентовании, а также оплата разработки опытного образца, маркетинговых исследований, составления бизнес-плана, проведения презентаций и участия в выставках.

«Следует, — отметил Сергей Катырин, — подготовить нормативную базу для запуска механизма использования нового финансового инструмента — инновационных ваучеров. Они позволят получить необходимые для изобретателей услуги и работы в аккредитованных оператором организациях. Мировая практика показывает положительный опыт использования таких ваучеров».

Серьезный сдерживающий фактор развития рынка интеллектуальной собственности — дефицит финансовых ресурсов у правообладателей и авторов. Целесообразно разработать поправки в Налоговый кодекс РФ, предлагает Президент ТПП РФ. Они, в частности, должны предусмотреть освобождение от налогообложения операций, связанных с выплатой авторского вознаграждения, продажей прав по лицензионным договорам, продажей исключительного права на изобретения, на полезные модели, промышленные образцы.

Расходы по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности надо отнести к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это позволит применять соответствующий «льготный» коэффициент для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. Поправки должны также закрепить право компаний включать в число расходов, учитываемых при определении налоговой базы для налога на прибыль, расходы на профобразование, повышение квалификации. «Естественно, при этом должны быть установлены ограничения в процентном соотношении к прибыли», — добавил глава ТПП РФ.

Давно известно, что высокая стоимость патентования и поддержания патентов за рубежом ограничивает возможности российских авторов по защите своих прав на внешних рынках, снижает экспортный потенциал всей страны. Необходимо, считает Сергей Катырин, внести в Налоговый кодекс РФ положение, предусматривающее возможность уменьшения налога на доходы физических лиц на суммы затрат физических лиц на патентование (пошлина и услуги патентного поверенного) за рубежом.

«Разработка стратегии особенно важна для пока небогатых малых и средних компаний, особенно, если речь идет о работе на внешних рынках. Безусловно, возможны споры. В сфере интеллектуальной собственности это дело обычное, но дорогое. ТПП РФ для снижения издержек и временных затрат рекомендует МСП активнее использовать альтернативные способы урегулирования споров, в том числе медиацию. Хорошей поддержкой таким экспортно-ориентированным компаниям могли бы также стать программы страхования, применяемые к судебным издержкам в сфере интеллектуальной собственности. Такие услуги страховых компаний очень популярны, например, в Германии, однако в России на сегодняшний день этот правовой институт не нашел широкого применения, и это может стать одним из направлений для дальнейшей законотворческой работы», — заключил глава ТПП РФ.

Последнее. «Мы по мере наших возможностей намерены участвовать в этой важной работе, — заявил Сергей Катырин. — Палата готовится к запуску «Витрины цифровых решений ТПП РФ». Это фактически будет реестр IT-решений для государства и бизнеса предложенных нашими разработчиками. Наш проект облегчит поиск цифровых решений, подходящих для той или иной сферы. Кроме того, Палата запускает на своем официальном сайте проект «Реестр цифровых решений», где каждый IT-предприниматель сможет разместить информацию об IT-решении, которое он готов предложить бизнесу, государству, гражданам, либо найти интересное решение для собственных нужд».

Имея огромные интеллектуальные ресурсы, мы непозволительно отстаем на рынке интеллектуальной собственности. Хватит собираться, пора идти вперед», — подчеркнул Сергей Катырин.