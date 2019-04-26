Снижение ставки ЦБ РФ стоит ждать к концу третьего квартала

Москва, , 14:35 — REGNUM Сохранение ключевой ставки Банки России было совершенно ожидаемым и не вызвало какого-то ни было резонанса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

«Естественно, что не стоит ждать и каких-либо изменений в ставках по кредитам или депозитам — они сохраняться на текущем уровне. Конечно малому и среднему бизнесу всегда хочется ставок ниже для уменьшения кредитной нагрузки на оборотный капитал и увеличения рентабельности ведения своей деятельности, но ждать этого в ближайшее время не стоит», — считает эксперт.

При этом темпы роста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России, говорится в сопроводительном послание и данное замечание намекает на возможно снижение ставки в будущем.

«Не думаю, что это произойдет на следующем заседание которое назначено на 14 июня, но вот к концу III квартала или начала IV квартала 2019 года такой вариант развития событий очень возможен, учитывая, что примерно в конце года свою ставку может изменить и ФРС США хотя это сейчас и под очень большим вопросом», — высказал свою точку зрения Иногородский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2019 года Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Читайте также: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%