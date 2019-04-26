Полпред президента в СФО публично отчитал главу Хакасии за некомпетентность

Абакан, , 14:24 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, прибывший в Хакасию 26 апреля, на заседании регионального правительства публично отчитал главу республики Валентина Коновалова за некомпетентность. Видеозапись разговора Меняйло с Коноваловым публикует РЕН-ТВ.

Меняйло не смог получить у Коновалова внятных ответов о причинах сложившейся в Хакасии ситуации с долгами коммунальных предприятий перед энергетиками. Более того, цифры, которые приводил губернатор, не соответствовали данным, которыми располагал полпред. Коновалов, в частности, заявил, что в Хакасии работает «около 70» предприятий ЖКХ, тогда как по данным Меняйло — 140. Коновалов утверждал, что лишь 13 их них находятся в состоянии банкротства, но Меняйло поправил — 20, и ещё 44 организации считаются проблемными.

Полпред президента назвал «общими фразами» ответ на вопрос о причинах возникновения задолженности. По словам Коновалова, виной долгов является «системный кризис, но и ряд проблем функционирования этих предприятий». Меняйло указал на то, что задолженность может возникать либо по причине неплатежей, либо из-за межтарифной разницы, либо от воровства. На вопрос о о структуре задолженности Коновалов ответить не смог. «Мы говорим на разных языках», — констатировал Сергей Меняйло.

«Некомпетентность и отсутствие работы органов власти всех уровней в Хакасии по разрешению этой проблемы. Я специально задавал вопросы, которые по телефону ставил в свое время. Дальше по итогам проверки и по результатам будет сделан окончательный вывод», — заявил Сергей Меняйло по итогам заседания журналистам.

На официальном сайте правительства Хакасии об этом разговоре Меняйло с Коноваловым сообщений нет. Упоминается лишь другая встреча, на которой «стороны обсудили экономическое развитие региона и реализацию национальных проектов, направленных на улучшение важнейших сфер жизнедеятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергею Меняйло пришлось вмешиваться в конфликт республиканских властей с энергетиками, чтобы предотвратить отключение коммунальных предприятий и конечных потребителей электроэнергии.

Совокупная задолженность за электроэнергию в Хакасии к середине апреля увеличилась до 459,7 млн рублей. В «МРСК Сибири» заявляют, что правительство республики самоустранилось от вмешательства в данную ситуацию.