В Крыму будут изымать машины у нелегальных перевозчиков

Симферополь, , 14:17 — REGNUM В Крыму ужесточили штрафные санкции за нелегальную перевозку пассажиров, подняв штраф до 400 тысяч рублей. Об этом на своей странице в Facebook 26 апреля сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«При первом нарушении на юридическое лицо накладывается штраф — 400 тысяч рублей, в случае повторного нарушения — приостановка деятельности предприятия сроком на 90 дней, либо конфискация транспортного средства», — отметил Аксёнов.

Он также отметил, что 15 мая будет составлен полный план действий с учётом применения всех норм в части выполнения закона по проведению конкурсных процедур и по пассажирским перевозкам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма направят в правительство РФ предложение увеличить количество подразделений Ространснадзора на полуострове.

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