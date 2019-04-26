Правительство Украины обвинили в задержке зарплат на военных заводах

Харьков, Украина, , 14:15 — REGNUM Правительство Украины не выплачивает зарплату сотрудникам государственных предприятий Харьковской области. Большинство этих предприятий работает в военно-промышленном комплексе. Об этом 24 апреля во время «Часа вопросов правительству» в Раде заявил депутат Верховной рады, член парламентской группы «Партия Возрождения» Валерий Писаренко.

«К сожалению, ситуация по оплате труда на государственных предприятиях очень тяжелая. Харьковские государственные предприятия сегодня имеют многомиллионные задолженности по зарплатам. Просил бы в экстренном порядке решить этот вопрос. Прошу вас обратить на это внимание, поскольку большинство предприятий работают в военно-промышленном комплексе, где нужна помощь государства. К сожалению, задачи ставятся, но деньги вымываются, на зарплаты денег не остается. У нас еще есть предприятия, которые могут работать на благо этого государства. Посмотрите на ситуацию вокруг авиационного завода «Харьковский авиационный завод», — сказал Писаренко.

В свою очередь, государственный секретарь министерства социальной политики Украины Виктор Иванкевич признал, что по состоянию на 1 марта 2019 года задолженность по выплате зарплат составляла 2 млрд 446 млн грн. ($91,9 млн).

«По состоянию на 1 марта в Украине задолженность по выплате зарплат составляла 2 млрд 446 млн грн. Из этой суммы долги в Донецкой и Луганской областях составлял 466 млн грн. и 437 млн, почти 1 млрд грн. ($37,5 млн) или 36,8% — долги предприятий, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил… Мы благодарны вам за информацию по Харьковской области в военно-промышленном комплексе. Мы обязательно на ближайшем заседании комиссии рассмотрим вопрос по решению этой проблемы», — пообещал Иванкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госстат Украины проинформировал, что на 1 марта 2019 года задолженности по зарплате составили 2,446 млрд грн. За месяц они сократились на 6,4%. Долги работникам экономически активных предприятий составили 1 млрд 267,7 млн грн. ($47,6 млн), уменьшившись за месяц на 11,8%.