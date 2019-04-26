Ставка ЦБ РФ не изменилась, но монетарная политика может смягчаться

Москва, , 14:13 — REGNUM Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля предсказуемо решил снова сохранить ключевую процентную ставку без изменений на уровне в 7,75%. Решение полностью отвечает ожиданиям и прогнозу консенсуса аналитиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Главной причиной такого решения ЦБ в сопроводительном комментарии назвал то, что в марте годовая инфляция в России прошла локальный максимум и начала замедляться в апреле, а также текущий уровень потребительских цен в апреле, который оказался немного ниже ожиданий регулятора.

«Инфляционные риски снизились, что является благом для российской экономики в целом и для курса рубля. В пресс-релизе отмечается, что ЦБ РФ допускает снижение ключевой ставке во II или в III квартале 2019 года. Таким образом, можно ожидать, что, если инфляция в мае не начнет ускоряться в силу каких-либо негативных внешних обстоятельств, например падения цен на нефть или ужесточения санкций США, то снижения ключевой ставки ЦБ можно будет ожидать уже на ближайшем заседании Совета директоров регулятора в июне», — пояснила эксперт.

Напомним, что повышение НДС внесло, по оценкам ЦБ РФ, около 0,5−0,6 процентных пункта в рост инфляции с начала года, и еще 0,1 процентного пункта к росту инфляции добавило повышение тарифов ЖКХ в январе.

Но во втором квартале, похоже, что влияние этих факторов уже нивелировано — продавцы не могут далее повышать розничные цены из-за слабой динамики реальных доходов. Если к благоприятным условиям в экономике России добавится еще и решение ФРС США не повышать процентную ставку, то это только окажет дополнительное воздействие на укрепление рубля и снижение инфляции.

«После объявления о решении ЦБ РФ доллар и евро продолжают дорожать по отношению к рублю, но это, видимо, связано с ожиданиями, что в дальнейшем Банк России будет смягчать монетарную политику. До конца апреля ожидается, что рубль останется в диапазонах в 63,80−65 руб./долл. и 71−72 руб./евро», — предположила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Следующее заседание состоится 14 июня 2019 года.

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