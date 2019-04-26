Названа средняя стоимость подержанных российских авто

Москва, , 14:11 — REGNUM Средняя цена подержанных автомобилей российской марки в 2018 году составила 150 тыс. рублей. Об этом 26 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Однако этот показатель может отличаться в зависимости от возраста автомобиля и других факторов: общее состояние машины, участие авто в ДТП и т. д.

Так, например, средняя стоимость машин отечественных марок в возрасте до 3 лет достигает 505 тыс. рублей, а цена авто старше 15 лет в среднем составляет 61 тыс. рублей.

Стоит отметить, что средняя стоимость подержанных иномарок в России почти в 4 раза больше, чем цена подержанных авто отечественного производства. Так, средняя цена иномарки с пробегом на вторичном рынке России составляет 590 тыс. рублей.

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