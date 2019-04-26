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В 2018 году Sony продала в мире 96,8 млн консолей PlayStation 4

Экономика

При этом в первом квартале 2019 года продажи консолей выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

Токио, 26 апреля 2019, 14:09 — REGNUM  Sony удалось продать в 2018 финансовом году в мире около 96,8 млн консолей PlayStation 4. Об этом компания сообщила в своём финансовом отчете, опубликованном 26 апреля на её официальном сайте.

При этом в период с 1 января по 31 марта 2019 года компания отгрузила около 2,6 млн PS4, что на 100 тыс. ед. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего в 2018 финансовом году Sony смогла реализовать около 17,8 млн консолей четвёртого поколения, в 2017 году — окло 19 млн.

Аналитики компании считают, что в 2019 финансовом году она сможет отгрузить ещё 16 млн этих устройств.

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Напомним, по состоянию на 31 марта 2019 года количество подписчиков сервиса PlayStation Plus превысило 36,4 млн.

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