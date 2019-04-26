Казахстан планирует экспортировать электроэнергию на рынок ЕАЭС

Нур-Султан, , 14:08 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана рассматривает возможность расширения экспортных маршрутов, в том числе в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на встрече с представителями гражданского общества, сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

Министр отметил, что страны ЕАЭС планируют сформировать общий электроэнергетический рынок на основе параллельно работающих электроэнергетических систем. Бозумбаев добавил, что при работе системы будет соблюден баланс экономических интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля на встрече с представителями гражданского общества Канат Бозумбаев заявил, что до конца 2019 года в республике планируется запустить десять объектов возобновляемых источников электроэнергии суммарной мощностью 236 МВт.

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