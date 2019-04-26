Бюджет Иркутской области на 2019 и последующие годы предложено изменить

Иркутск, , 14:16 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес на рассмотрение законодателей проект закона об изменениях областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Судя по официальному сообщению регионального правительства, поправки коснутся как доходной, так и расходной частей основного финансового документа Приангарья.

Так, доходы в текущем, 2019 году, предлагается увеличить до 162,2 млрд руб (на 19,7 млрд рублей).

«Налоговые и неналоговые поступления прогнозируются в объеме 132,1 млрд рублей, что на 7,9 млрд больше, чем в действующем финансовом законе. Увеличиваются и безвозмездные поступления на 11,8 млрд рублей, до 30,1 млрд. На 2020 год доходную часть областного бюджета предлагается увеличить на 5,4 млрд рублей, до 150,5 млрд, а на 2021 год — на семь миллиардов рублей, до 155,1 млрд», — пояснили в иркутском правительстве.

Что касается расходной части, то она вырастет не в пример меньше — на 28,4 млрд рублей (75,2 млрд рублей).

«Из этих дополнительных средств 4,1 млрд рублей предлагается направить на зарплаты работников муниципальных образовательных учреждений, а также на дифференциацию зарплаты», — отмечают чиновники.

Также известно, что 2,5 млрд рублей планируется дополнительно выделить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов социальной сферы, а бюджет дорожного фонда увеличивается почти на один миллиард рублей.

Поддерживая социальную направленность бюджета, губернатор Сергей Левченко предложил почти на семь миллиардов рублей увеличить расходы по программе «Развитие образования». Также дополнительные ассигнования получит сельское хозяйство и здравоохранение, физкультура и спорт, госпрограмма «Развитие ЖКХ и повышение энергоэффективности». Ещё одна программа — «Формирование современной городской среды» — получит дополнительно больше одного миллиарда рублей.

Изменения вступят в силу после одобрения Иркутского областного Законодательного собрания.

Напомним, в конце декабря 2018 года принятый местными парламентариями бюджет Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов оказался дефицитным. Доходная часть на 2019 год была определена в размере 142,6 млрд рублей (на 2020 год — 145,1 млрд рублей, на 2021 год — 148,1 млрд рублей), тогда как в расходной записаны 146,8 млрд рублей (2019 год), 147,8 млрд рублей (2020 год) и 148,5 млрд рублей (2021 год).

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