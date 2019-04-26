В Крыму просят увеличить количество подразделений Ространснадзора

Симферополь, , 14:03 — REGNUM Власти Крыма просят правительство РФ увеличить количество подразделений Ространснадзора на полуострове. Об этом на своей странице в Facebook 26 апреля сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Приняли решение о подготовке предложений по увеличению штатной численности подразделений Ространснадзора, которые направят вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Думаю, правительство Российской Федерации нас поддержит», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ сообщили, что рассчитывают снизить цены на бензин и дизтопливо в Крыму и уравнять их со среднероссийскими к середине 2019 года.

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