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В Крыму просят увеличить количество подразделений Ространснадзора

Экономика

Власти республики направили соответствующие предложения в правительство РФ

Симферополь, 26 апреля 2019, 14:03 — REGNUM  Власти Крыма просят правительство РФ увеличить количество подразделений Ространснадзора на полуострове. Об этом на своей странице в Facebook 26 апреля сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Приняли решение о подготовке предложений по увеличению штатной численности подразделений Ространснадзора, которые направят вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Думаю, правительство Российской Федерации нас поддержит», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ сообщили, что рассчитывают снизить цены на бензин и дизтопливо в Крыму и уравнять их со среднероссийскими к середине 2019 года.

По теме: Цены на бензин в Крыму уравняются с российскими к середине года — Козак

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