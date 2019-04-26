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Предприятия в регионах Киргизии могут освободить от четырех видов налогов

Экономика

На срок от пяти до десяти лет

Бишкек, 26 апреля 2019, 13:55 — REGNUM  Все дотационные сельские округа и города Киргизии, за исключением двух самых крупных — Бишкека и Оша, теперь будут считаться преференциальными. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщила пресс-служба министерства экономики.

Отмечается, что они получат возможность на пять лет освобождать местные компании от уплаты налога с продаж, налога на прибыль, земельного налога и налога на недвижимость — при запуске промышленных, экспортоориентированных и инновационных предприятий. Впоследствии можно будет продевать освобождение еще на пять лет.

В список компаний, которые могут претендовать на такие поблажки, вошли предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, всеми видами промпроизводства, основанного на инновационных технологиях, а также относящиеся к сфере легкой и пищевой промышленности, электроэнергетики, сборочному и экспортно-ориентированному производству.

Решение о предоставлении преференциальным промышленным предприятиям льгот по налогам в пределах территории конкретного населенного пункта принимается на основе инвестиционного соглашения, которое будет заключать орган местного самоуправления.

Одним из условий такого соглашения является то, что инвестор в течение пяти лет создаст рабочие места, обеспечит инвестиции в производство в объемах, установленных договором.

В правительстве считают, что подобные меры позволят стимулировать инвестиции в промышленные предприятия республики, будут способствовать социально-экономическому развитию регионов и придадут импульс для повышения уровня благосостояния населения.

Напомним, что по информации правительства, основная за экономическая активность Киргизии концентрируется в столице республики. В стране 60% промышленных предприятий расположены на территории Чуйской области и городе Бишкек.

При этом 82,5% сельских округов Киргизии являются дотационными. Неравномерное развитие территорий увеличивает миграционные потоки как внутри страны, так и за ее пределы — наблюдается непрерывный отток квалифицированной рабочей силы из менее развитых в более развитые регионы и в столицу.

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Экономика Киргизии
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